Difesa, dalle minacce di Trump alle prospettive dell’industria militare europea

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha rinnovato il richiamo degli Stati Uniti agli alleati Nato per garantire la propria sicurezza. Un richiamo che risuona almeno da dieci anni. Nel 2014, con Obama alla Casa Bianca, si stabilì un obiettivo del 2% del Pil dedicato alle spese militari. Nel 2024 sono stati 23 i membri dell’Alleanza atlantica a superare questa soglia, decisamente un salto rispetto agli 11 del 2023. Tra chi resta al di sotto, spiccano l’Italia (con l’1,5%) e il Canada (intorno all’1,3%), mentre la Polonia viaggia verso il 5% in virtù dell’impegno a sostegno dell’Ucraina. Trump ha già chiesto di portare anche gli altri al 5% ma, come nel caso dei dazi, è ipotizzabile che si tratti di una tattica negoziale: partire da un numero alto per poi chiudere a una cifra che ritiene soddisfacente che potrebbe assestarsi sopra al 3%, ovvero il livello raggiunto da Stati Uniti, Grecia e Paesi baltici. Le richieste di Trump si legano al ritardo oggettivamente accumulato dall’Europa sul fronte dell’industria della difesa. Entro la fine di febbraio il nuovo commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, il lituano Andrius Kubilius, presenterà il suo libro bianco, una specie di rapporto Draghi dedicato proprio all’industria militare. Il documento dovrà affrontare le questioni relative alle capacità del settore, alla competitività e alle esigenze di investimento. Verrà anche inquadrato l'approccio generale all'integrazione della difesa nell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di rispondere alle minacce, al momento decisamente insufficiente. Se da una parte lo sviluppo del comparto militare rappresenta anche una strada per mantenere i livelli di occupazione e garantire fondi per la ricerca industriale, è prevedibile che l’impatto sull’opinione pubblica possa non essere altrettanto favorevole. Da un punto di vista militare, molti degli investimenti si concentreranno sulla produzione di droni - UAV, velivoli senza pilota - e sulle armi in grado di abbatterli. L’esempio di Turchia e Iran, due medie potenze che grazie allo sviluppo di queste tecnologie hanno aumentato esponenzialmente la loro capacità di attacco e deterrenza, sarà seguito da molti altri paesi. Quanto accade sul campo in Ucraina, nel Mar Nero contro la flotta russa e nello stretto che divide la Cina e Taiwan dimostra come anche nelle operazioni navali il futuro è senza pilota: si tratta di strumenti economici, manovrabili con intelligenza artificiale e che garantiscono la protezione dei propri militari. Dall’altra parte dello spettro ci sono i missili ipersonici, che costano milioni (o decine di milioni) di dollari e possono viaggiare oltre Mach 5, cinque volte la velocità del suono, cioè oltre 6.174 km/h. Combinano alta velocità, manovrabilità e capacità di volo a bassa quota, rendendoli difficili da rilevare e intercettare dai sistemi di difesa tradizionali. La Russia è avanti in questo campo, gli Stati Uniti seguono, tanto che il Pentagono ha chiesto al Congresso 6,9 miliardi di dollari di fondi per lo sviluppo di progetti ipersonici, in netto aumento rispetto ai 4,7 miliardi di due anni fa. La Cina invece è in fase avanzata di sviluppo e ha già sistemi operativi. L’India è in fase di sperimentazione, mentre in Europa la Francia è in fase iniziale di sviluppo. Importanti investimenti da parte di tutti i paesi sono riservati alla difesa aerea, in Italia si guarda allo sviluppo del Global Combat Air Programme (Gcap), una collaborazione strategica con Regno Unito e Giappone per sviluppare un sistema di difesa aerea di sesta generazione entro il 2035. Gli USA stanno sviluppando il Next Generation Air Dominance (Ngad), un caccia di sesta generazione destinato a sostituire l'F-22 Raptor a partire dal 2030, mentre Francia, Germania e Spagna collaborano al Future Combat Air System (Fcas), che però ha subito molti stop-and-go e non è ancora detto che sarà realizzato. Tutti questi sono considerati ‘sistemi di sistemi’ e promettono di offrire stealth avanzato, integrazione dell'intelligenza artificiale e capacità di integrazione con droni.