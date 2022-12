Diffamazione, Saviano: “Meloni non sarà testimone, incredibile” - Video

“E’ stata un’udienza importante: Matteo Salvini non sara’ parte civile, probabilmente temeva di essere messo in ombra dal presidente Meloni e quindi e’ andato in rincorsa per cercare di partecipare a questo processo ma non ci sara’. Altra questione importante e’ che Giorgia Meloni non sara’ testimone in questo processo, e’ incredibile, non e’ stata chiamata ne’ dal pm ne’ dalla parte civile e io mi ritrovero’ a dover rispondere alle accuse senza la possibilita’ del confronto con il primo ministro che probabilmente teme una debolezza in questo processo”. Lo ha detto Roberto Saviano al termine dell’udienza del processo a Roma che lo vede imputato di diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saviano durante una puntata di ‘Piazzapulita’ su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola ‘bastarda'