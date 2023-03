"Diffamò Bersani, condannato Rondolino"

"Il Tribunale penale di Roma ha condannato Fabrizio Rondolino per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Pierluigi Bersani. La condanna riguarda dei post pubblicati sul profilo twitter nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, il cui contenuto veniva dallo stesso Rondolino ribadito nel corso di una partecipazione alla trasmissione televisiva Piazza Pulita su La7". Lo rende noto Articolo 1.

"Si era nel pieno della campagna elettorale per il referendum costituzionale e l'allora collaboratore de l'Unità apostrofò Bersani definendolo uomo squallido, in mala fede, mediocre intellettualmente, privo di principi, intimamente vigliacco. Il tribunale di Roma ha riconosciuto il carattere denigratorio e, quindi, lesivo della reputazione della persona offesa, di quei tweet che nulla avevano a che vedere con la critica politica. Pierluigi Bersani, parte civile nel processo in questione, è stato difeso e assistito dall'avvocato Danilo Leva", conclude Articolo 1.