Digi Mobil festeggia 12 anni di attività in Italia

Obiettivi per il futuro: miglioramento continuo della customer experience, diversificazione dei servizi, espansione del portafoglio prodotti

Milano, 4 gennaio 2023 - Digi Mobil, tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale delle telecomunicazioni RCS&RDS, celebra un importante traguardo raggiungendo i 12 anni di attività sul territorio italiano. Grazie ai significativi traguardi raggiunti in questi anni, Digi intende fissare obiettivi ambiziosi per il futuro, ponendo sempre al centro il cliente finale: diversificazione dei servizi, espansione del portafoglio prodotti e progressivo miglioramento della Customer Experience.

In Italia Digi Mobil ha registrato una solida e costante crescita, dove il Gruppo ha raggiunto un fatturato di 7,1 milioni di euro nel Q3 (+15% rispetto allo stesso periodo del 2021), soprattutto grazie al rilevante incremento nel numero di utenti mobili che raggiunge le oltre 370.000 unità (+15 rispetto allo stesso periodo del 2021). Anche sul territorio Digi Mobil ha fatto segnare un corposo aumento dei punti vendita autorizzati, raggiungendo oltre quota 4.000.

Se il passato e il presente sono costellati di soddisfazioni e traguardi importanti raggiunti, anche il futuro di Digi in Italia vuole puntare con ambizione verso una crescita continua, un impegno costante focalizzato allo sviluppo e fornitura di servizi in grado di offrire vantaggi unici agli utenti. Se da un lato quindi le parole chiave per Digi saranno crescita su tutti i livelli e diversificazione dei prodotti, dall’altra l’azienda si impegnerà a mettere sempre al centro il Customer Service per garantire ai clienti una sempre aumentata efficienza e soddisfazione.

Non solo: anche la squadra di Digi in Italia – che conta oggi oltre 100 professionisti – sarà sviluppata e ampliata in futuro, con l’intenzione di attrarre sempre di più talenti e giovani che saranno inseriti in percorsi di crescita professionale e formativi all’insegna della vision che contraddistingue il Gruppo, che ha nell’apertura, nella fiducia e nella collaborazione i valori fondanti della propria cultura aziendale.

“Siamo incredibilmente soddisfatti dei traguardi raggiunti in questi 12 anni di presenza in Italia”, ha commentato Dragos Chivu, Amministratore Delegato di Digi Mobil Italia. “Questi risultati confermano la nostra intenzione di continuare ad essere presenti e sempre più vicini ai clienti in Italia offrendo sia prodotti e soluzioni in linea con le esigenze di tutti che tecnologie e servizi innovativi capaci di accompagnare i clienti nella vita di tutti i giorni”.

Informazioni su Digi Communications N.V.

Digi è uno dei principali operatori europei di comunicazioni elettroniche convergenti, con attività in Romania, Spagna, Italia e Portogallo, con oltre 18,7 milioni di servizi (RGU Q1 2022). DIGI (nota anche come RCS & RDS S.A.) è leader nei segmenti dei servizi Internet fissi, della televisione a pagamento e della telefonia fissa, per quota di mercato, in Romania, con una copertura di rete in fibra ottica del circa 90% delle abitazioni e della telefonia mobile ( 4G) oltre il 99,5% della popolazione. DIGI sta implementando reti e servizi 5G, con servizi operativi dal 2019 (Romania, presto anche in Portogallo). In Spagna DIGI è il quinto operatore del mercato per numero di Clienti/servizi, con oltre 3,9 milioni di RGU nel primo trimestre del 2022.

L'azienda possiede reti in fibra ottica all'avanguardia e reti mobili di alta qualità e vanta oltre 25 anni di know-how nella progettazione, costruzione e gestione di reti dirette. I servizi DIGI combinano qualità e accessibilità per tutti i gruppi di consumatori. Il gruppo DIGI offre anche ai suoi abbonati rumeni una gamma completa di contenuti.

I ricavi totali del Gruppo nel 2021 sono stati pari a 1,5 miliardi di euro e attualmente conta oltre 19.000 dipendenti.

