DIGI Mobil: nuove assunzioni di figure commerciali e programmatori IT, oltre a tirocini per talenti con formazione in Ingegneria delle Telecomunicazioni, materie economiche e umanistiche

La forte crescita spinge l’azienda ad ampliare l’organico, puntando su un percorso che coniughi lo sviluppo di capacità professionali a valori quali apertura, fiducia e spirito di collaborazione

Milano, 21 settembre 2022. Digi Mobil, tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale delle telecomunicazioni RCS&RDS, ha annunciato l’apertura delle selezioni per inserire nuove figure in diversi dipartimenti aziendali.

Attiva in Italia dal 2010 e contraddistintasi per una costante crescita in termini di fatturato (+15% rispetto al 2021) e utenti (+ 19%), Digi è una realtà fortemente dinamica e dal respiro internazionale che intende supportare la propria espansione attraverso l’ampliamento del personale, proseguendo così quel trend di ampliamento dell’organico che ha visto, nell’ultimo biennio, un incremento di quasi il 15%.

I nuovi talenti si uniranno a team che accolgono persone motivate, con forte orientamento ai risultati e voglia di crescere in un contesto stimolante. Un percorso formativo all’insegna della vision che contraddistingue Digi Mobil, che ha nell’apertura, nella fiducia e nella collaborazione i valori fondanti della propria cultura aziendale.

La ricerca abbraccia svariati ambiti e professionalità, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato ma anche di formazione e training on the job attraverso tirocini e stage.

In particolare, Digi è alla ricerca di sales executive che opereranno sia nella sede centrale di Milano, sia su tutto il territorio italiano. La selezione è rivolta a figure con diversi livelli di esperienza, persone dinamiche e con spirito di iniziativa, desiderose di perfezionarsi grazie all’attività sul campo ma anche attraverso un percorso di apprendimento e di sviluppo dedicato.

Inoltre, il forte impulso alla costante innovazione che caratterizza Digi la spinge alla ricerca di programmatori IT. In particolare, i candidati ideali avranno competenze nell’ambito di attività front - end and back-end.

Una realtà dinamica e stimolante come Digi è poi costantemente alla ricerca di giovani talenti, laureandi o neolaureati in materie Umanistiche, Economiche o di Ingegneria delle Telecomunicazioni cui garantire un percorso di training on the job, affiancati da mentor e tutor che permettano loro di acquisire nuove conoscenze e mettere in pratica quanto imparato durante gli anni di studio.

L’attività di formazione, della durata di 3 o 6 mesi, intende accompagnare la crescita personale e professionale dei giovani talenti alle prese con i primi passi nel mondo del lavoro assegnandoli al dipartimento che ne rispecchia il background formativo, garantendo al contempo la massima flessibilità grazie alla possibilità di scegliere fra un impegno full time e uno part time.

““Grazie ai successi di questi anni siamo entusiasti di poter accogliere nuovi talenti e vederli protagonisti di un percorso di crescita professionale e umana”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia. “In Digi, infatti, il fattore umano riveste da sempre un ruolo fondamentale e per questo siamo alla ricerca di persone che vogliano mettersi in gioco e siano disposte a dare il proprio contributo per far crescere sempre di più la nostra presenza sul territorio”.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo cv@digimobil.it, inserite nell’apposita sezione del sito https://www.digimobil.it/it/lavora-con-noi/ oppure su LinkedIn.

Informazioni su Digi Communications N.V.

Digi è uno dei principali operatori europei di comunicazioni elettroniche convergenti, con attività in Romania, Spagna, Italia e Portogallo, con oltre 18,7 milioni di servizi (RGU Q1 2022). DIGI (nota anche come RCS & RDS S.A.) è leader nei segmenti dei servizi Internet fissi, della televisione a pagamento e della telefonia fissa, per quota di mercato, in Romania, con una copertura di rete in fibra ottica del circa 90% delle abitazioni e della telefonia mobile ( 4G) oltre il 99,5% della popolazione. DIGI sta implementando reti e servizi 5G, con servizi operativi dal 2019 (Romania, presto anche in Portogallo). In Spagna DIGI è il quinto operatore del mercato per numero di Clienti/servizi, con oltre 3,9 milioni di RGU nel primo trimestre del 2022.

L'azienda possiede reti in fibra ottica all'avanguardia e reti mobili di alta qualità e vanta oltre 25 anni di know-how nella progettazione, costruzione e gestione di reti dirette. I servizi DIGI combinano qualità e accessibilità per tutti i gruppi di consumatori. Il gruppo DIGI offre anche ai suoi abbonati rumeni una gamma completa di contenuti.

I ricavi totali del Gruppo nel 2021 sono stati pari a 1,5 miliardi di euro e attualmente conta oltre 19.000 dipendenti.

Contatti:

Digi Italy

marketing@digimobil.it

OmnicomPRGroup Italia - Ufficio stampa Digi Italia

Eros Bianchi

eros.bianchi@omnicomprgroup.com

Carlo Patassi

carlo.patassi@omnicomprgroup.com