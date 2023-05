DiGiEmme Serramenti: “Finestre in acciaio: le più performanti combinano efficacemente sicurezza e design”

Le finestre moderne offrono soluzioni esteticamente piacevoli senza sacrificare la sicurezza. Ecco i consigli dell’azienda di Parma.

Parma, 10 maggio 2023. Finestre sempre più esposte alle violazioni da parte di malintenzionati: l’allerta ai furti in casa è sempre alta e spinge i cittadini a “barricarsi” dietro antiestetiche inferriate o a tapparelle e persiane perennemente chiuse, nell’errata convinzione che la sola finestra presenti un livello di sicurezza estremamente basso.

«Niente di più sbagliato: oggi esiste la soluzione per vivere sereni senza per forza dotare le finestre di pesanti grate per timore di accessi indesiderati. È la finestra in acciaio, un prodotto poco conosciuto e diffuso, ma che garantisce un alto grado di protezione e non pregiudica l’estetica della casa o della facciata con l’applicazione di elementi supplementari come griglie o chiavistelli», illustra Alessandro Dall’Aglio che dal 1978 è titolare con i soci Sergio Giuffredi e Maurizio Marchini di DiGiEmme di San Polo di Torrile (PR), azienda che negli anni è diventata un vero punto di riferimento per la realizzazione di infissi e serramenti di sicurezza in acciaio.

Finestre di sicurezza, dunque, sicure e belle da vedere: «Non solo – spiega Marchini –: oggi le finestre in acciaio sono molto più longeve rispetto a quelle costruite con altri materiali e coniugano egregiamente efficienza energetica, insonorizzazione e tenuta agli agenti atmosferici.

Grazie alla continua ricerca tecnologica, infatti, siamo in grado di realizzare finestre di sicurezza che offrono molte più possibilità rispetto al passato. In primis, sono disponibili in un’ampia gamma di stili, colori e materiali, in modo da essere adattate e personalizzate secondo le esigenze estetiche di ogni casa. In secundis, questi elementi possono essere arricchiti anche con funzionalità avanzate come un efficientissimo taglio termico, vetrature a doppia camera e guarnizioni in gomma che impediscono la dispersione del calore e consentono un’elevata insonorizzazione, o i vetri antisfondamento e antimazza che offrono altissime prestazioni di sicurezza».

Appare quindi evidente che le moderne finestre di sicurezza soddisfano non soltanto esigenze sino a ieri incompatibili, come requisiti antieffrazione e termici, ma sono diventate nel tempo anche degli elementi di design, completamente personalizzabili.

«La finestra in acciaio è molto versatile in quanto è possibile progettare serramenti dai profili sottili, visivamente poco invasivi – spiega Dall’Aglio -; che offrono ad architetti e designer l’opportunità di ideare elementi snelli per finestre o vetrate di grandi dimensioni personalizzandoli con colori e finiture dagli effetti e dalle texture particolari e innovative.

Inoltre possono essere collocate in qualsiasi contesto architettonico, compresa la ristrutturazione di edifici residenziali, commerciali e loft nel pieno rispetto dello stile originale».

Nel dedalo delle proposte, al momento dell’acquisto fondamentale è essere accompagnati e consigliati da un esperto.

«Quando è il momento di sostituire o installare nuove finestre di sicurezza è sempre meglio richiedere il parere di un professionista – conclude Giuffredi -. Trattandosi di un investimento che deve durare nel tempo, è preferibile affidarsi a un’azienda competente e con tanti anni di esperienza che sappia indirizzare verso la soluzione più idonea alle esigenze di sicurezza e alle caratteristiche estetiche e di risparmio energetico desiderate. È questa la chiave giusta per essere certi di prendere la decisione più oculata e quindi più sicura».

