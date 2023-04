DiGiEmme Serramenti: “La serratura e la struttura della porta blindata: ecco perché non vanno mai trascurati questi elementi”

L’allarme degli esperti: è il gruppo di sicurezza a garantirci protezione, non sottovalutiamo la sua importanza.

Parma, 11 aprile 2023. Con l’aumento dei furti e delle effrazioni, le porte blindate hanno assunto sempre più importanza per proteggere la nostra casa: progettate per resistere ai tentativi di scasso, infatti, offrono un maggior livello di sicurezza rispetto alle porte tradizionali, un migliore isolamento termoacustico ed esteticamente si integrano perfettamente con gli ambienti interni grazie a soluzioni di design sempre più raffinate e personalizzate.

«Tuttavia, nel tempo abbiamo registrato da parte dei consumatori un crescente interesse per il design e le prestazioni energetiche delle porte blindate, ma di contro è calata l’attenzione sugli elementi strutturali e sul gruppo di sicurezza, quell’elemento formato da serratura, defender e cilindro che garantisce la vera protezione all’abitazione e alle persone che ci vivono», spiega Alessandro Dall’Aglio, con Maurizio Marchini e Sergio Giuffredi da più di 40 anni titolare di DiGiEmme, azienda di serramenti e infissi di sicurezza, con sede a San Polo di Torrile (PR) e a Reggio Emilia, che si distingue per la specializzazione nella produzione e installazione di porte blindate, elementi incisi nel proprio DNA.

Sono molti, infatti, i consumatori che ignorano che i meccanismi interni alla porta blindata fanno la vera differenza: «Con l’evolversi dei metodi di effrazione degli scassinatori anche i produttori di serrature si sono costantemente adeguati con nuove tecnologie per rendere loro la vita difficile – prosegue Dall’Aglio -. Sul mercato, ad esempio, sono due le tipologie più conosciute ed utilizzate che garantiscono alti standard di sicurezza: le serrature a doppia mappa e a cilindro europeo, ma si stanno facendo strada, ad esempio, anche le serrature con sistemi di blocco o multifunzione o le serrature elettroniche che funzionano con card, smartphone o impronte digitali. C’è veramente un universo di possibilità dietro la porta blindata e la serratura: ecco perché non è sempre facile per il “profano” conoscere tutte le tipologie e soprattutto scegliere il prodotto più performante o più adatto per le proprie esigenze».

Le porte blindate, infatti, non sono tutte uguali, così come non lo sono i materiali, i tipi di pannelli, i meccanismi e persino i modi di ancorare e montare gli elementi al muro. A maggior ragione valutare e conoscere il gruppo di sicurezza con il suo funzionamento, le sue prerogative e i suoi automatismi non è certo facile.

«Stabilire da soli, per sentito dire o affidandosi ai consigli letti su internet – illustra Marchini –. è senza dubbio il modo peggiore per scegliere la porta blindata e il gruppo di sicurezza: spesso non avere le competenze necessarie è la discriminante tra dormire al sicuro o rischiare spiacevoli violazioni. C’è chi sceglie la porta concentrandosi sulle mere certificazioni, chi sull’estetica, chi su rivestimenti innovativi o sull’insonorizzazione o sull’isolamento termico, tutti fattori importantissimi… ma spesso ci si dimentica che è la serratura il primo e principale bersaglio degli scassinatori e che insieme a un telaio e a una struttura correttamente accoppiati sono ciò che rende la vita difficile ai ladri e ai malintenzionati».

In questo labirinto di possibilità il consiglio dell’esperto o una consulenza personalizzata da parte di aziende specializzate è basilare per valutare tutte le variabili e fare la scelta migliore per sé e i propri cari: «Solo un esperto del settore è in grado di valutare il prodotto più idoneo – conclude Giuffredi -. A fronte della nostra più che quarantennale esperienza suggeriamo sempre di rivolgersi ad aziende specializzate, presenti da anni nel settore, che sappiano individuare la porta blindata che coniuga isolamento termico ed acustico, estetica, e soprattutto alte performance di sicurezza. Per un acquisto consapevole, che duri nel tempo, e che si riveli la scelta più affidabile per dormire sonni veramente tranquilli».

Contatti: http://www.digiemmenet.it