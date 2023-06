DiGiEmme Serramenti: “La sicurezza comincia dalle finestre: perché scegliere persiane e scuri in acciaio inox”

La linea di persiane e scuri Vega, brevettata dall’azienda di Parma, è innovativa, sicura e adatta a ogni contesto architettonico.

Parma, 13 giugno 2023 - In Italia sempre più persone optano per l’installazione di inferriate o grate alle finestre: una decisione motivata da questioni di sicurezza e da un crescente timore di accessi indesirati a causa dell’aumento dei furti in casa. In tale contesto questa forma di protezione appare la scelta più diffusa per proteggere la propria casa e i propri cari, tuttavia questa soluzione non è esente da criticità.

«Parlando di sicurezza per le finestre, ci sono molte opzioni tra cui scegliere, ma l'inferriata è ancora la soluzione più comune. Tuttavia, molte persone non gradiscono la sensazione di essere rinchiuse in casa con le grate alle finestre. Inoltre, le inferriate possono influire negativamente sull'aspetto estetico della casa e limitare la libertà di movimento dei suoi abitanti. Fortunatamente, esiste un'alternativa alla soluzione tradizionale», spiega Alessandro Dall’Aglio, dal 1978 titolare con Sergio Giuffredi e Maurizio Marchini di DiGiEmme a San Polo di Torrile (PR), azienda leader nella realizzazione di infissi e serramenti di sicurezza in acciaio.

L’alternativa brevettata dall’azienda di Parma si chiama Vega ed è un rivoluzionario sistema di persiane e scuri in acciaio inox che assicura massima protezione senza intaccare l’estetica della casa.

«Le persiane e gli scuri della linea Vega – continua Dall'Aglio - rappresentano la soluzione ideale per coloro che desiderano la sicurezza senza dover installare le classiche grate alle finestre, spesso poco estetiche. Per ovviare a questa problematica, che per molti costituisce un ostacolo, DiGiEmme ha progettato dei prodotti in acciaio inox che garantiscono non solo un'elevata robustezza, durevolezza e stabilità nel tempo, ma anche una grande resistenza ai fenomeni atmosferici, senza richiedere particolari interventi di manutenzione».

Le persiane e gli scuri Vega costituiscono un sistema completo dotato di ferramenta, attacchi, rostri antistrappo e chiusura a cinque punti, che è stato brevettato per garantire la massima sicurezza: «Le nostre persiane – illustra Giuffredi – hanno una caratteristica unica: possono essere parzialmente chiuse grazie ad un sistema di semi apertura che consente una buona ventilazione degli interni senza comprometterne la sicurezza. Inoltre, questa apertura parziale permette alla luce naturale di filtrare all'interno dell'ambiente. Questa tecnologia brevettata da DiGiEmme è stata creata per soddisfare la necessità di gestire il flusso di luce e aria all'interno di un ambiente, in modo da renderlo più confortevole e vivibile, senza dover compromettere altri fattori».

Il secondo brevetto riguarda il taglio termico che favorisce il comfort abitativo:

«Per garantire un comfort abitativo ottimale – conclude Marchini - abbiamo sviluppato un profilo perimetrale dell'anta brevettato con taglio termico. Questo profilo impedisce il trasferimento del calore dall'esterno all'interno dell'abitazione, grazie anche alla bassa conduttività termica dell'acciaio inox utilizzato. In questo modo, chi vive nell'abitazione può godere di spazi interni confortevoli».

Vega, quindi, si conferma come la soluzione più adatta per proteggere la propria abitazione dalle intrusioni indesiderate. Grazie alla vasta gamma di colori e finiture disponibili, inoltre, si adatta perfettamente a diversi contesti architettonici, compresi quelli con vincoli restrittivi, integrandosi perfettamente con gli infissi esistenti e mantenendo intatta l'estetica della casa.

Contatti: www.digiemmenet.it