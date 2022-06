Digitale, anche Banca Patrimoni Sella investe in Orangogo

Sono oltre 20 milioni gli italiani che dichiarano di praticare uno o più sport con continuità (24,4%) o saltuariamente (9,8%) e soprattutto nell’era post Covid-19, la digital transformation si conferma una leva di sviluppo anche per il mondo dello sport tanto che Orangogo chiuderà il 31 dicembre con un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro a cui hanno concorso capitali privati, tra cui Banca Patrimoni Sella & C. E' dal 2017 che la founder Giulia Pettinau lavora per ripensare il settore sportivo italiano come network digitale e da qui ha ideato Orangogo, la piattaforma che, attraverso una mappatura capillare, permette alle società sportive di pubblicare corsi e agli utenti di cercare, trovare, prenotare e pagare online le attività sportive preferite in maniera gratuita, trasparente e inclusiva.

"L’ingresso del Gruppo Sella è un importante traguardo ma - ha commentato Pettinau - ma anche un nuovo punto di partenza. Per crescere ed espanderci sempre più velocemente, oltre a reperire il capitale necessario, è fondamentale attrarre partner di valore che siano portatori di know-how, network e capacità di innovare". Un parterre di investitori prestigioso e variegato quello che ha creduto nel progetto imprenditoriale di Giulia Pettinau, che nei due round precedenti ha raccolto in equity 1,4 milioni di euro. Tra questi spiccano l’ex atleta di Coppa del Mondo di sci Giorgio Gros, il single Family Office Elysia Capital, fondato nel 2018 da Stefano Buono e Maribel Lopera Sierra, e importanti Business Angel come Giovanni Savio, Global Ceo e Fondatore di Planet Smart City.

"Dal turismo alla trasformazione digitale, lo sport è ricco di opportunità e sfide da cogliere per il benessere collettivo - ha affermato Giorgio Gros - sia sul fronte economico che sociale. La forza di Orangogo è nella rete, unire le persone e fare squadra per un obiettivo comune, in questo caso, promovere il diritto allo sport per tutti". "Anche lo sport vuole e deve evolversi in una prospettiva digitale, sostenibile e inclusiva - ha spiegato Giovanni Savio di Planet Smart City - non solo per crescere, ma per sopravvivere. Orangogo offre alle persone e, soprattutto, allo straordinario patrimonio associazionistico sportivo italiano, una preziosa via di accesso economicamente e tecnicamente sostenibile verso un futuro che è già presente, dall’Agenda 2030 alle scelte individuali". Il round, che si chiuderà il 31 dicembre 2022, è "cruciale" per Orangogo e ha l’obiettivo di sostenere l’azienda nello sviluppo sul mercato italiano, grazie al rafforzamento dei team marketing e commerciale, anche coinvolgendo direttamente le Federazioni Sportive, grazie alla collaborazione con Ff Consulting.