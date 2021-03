Digitale: Fondazione Cdp ed Eit Digital insieme per formazione giovani talenti

Fondazione Cassa Depositi e Prestiti ed Eit Digital avviano una collaborazione per la promozione del “fondo di formazione per i talenti digitali di domani e le attività della Eit Digital Master School. La partnership, spiega una nota, nasce dall’incontro delle mission delle due Istituzioni e prevede l’impegno economico fino a 300.000 euro della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di 20 borse di studio, del valore di 15.000 euro l’una, a copertura completa delle spese universitarie per accedere alla Eit (European Institute of Innovation and Technology) Digital Master School e per il supporto dei costi vivi degli studenti durante il loro percorso di formazione.

La Eit Digital Master School è un programma biennale di doppia laurea con 8 specializzazioni tecnologiche nel campo del digitale: Autonomous Systems; Cloud and Network Infrastructures; Data Science; Cyber Security; Digital Manufacturing; Embedded Systems; Fintech; Human Computer Interaction and Design. Le specializzazioni includono, oltre alla formazione tecnica, corsi di innovazione e imprenditorialità.

Il programma è già attivo in diverse università europee partner di Eit Digital, tra cui: l’Università di Trento, il Politecnico di Milano, la TU Berlin e la Sorbonne Université. Il percorso prevede per gli studenti: la frequentazione del primo anno (Entry Year) presso una delle università partner di Eit Digital la partecipazione ad una delle Summer School di EitDigital il secondo anno (Exit Year) presso un’altra Università partner. Ciascuna delle tre esperienze formative si svolge in un paese diverso, per favorire lo sviluppo di profili e competenze dal respiro fortemente internazionale.

Al fine di assegnare le borse di studio, Fondazione Cdp nominerà una Commissione che stabilirà i criteri per la selezione degli studenti provenienti da un pool di candidati italiani condivisi con Eit Digital. Le borse finanziate da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti saranno assegnate nel mese di Giugno 2021 e verranno erogate da Eit Digital attraverso "Il Fondo di formazione per i talenti digitali di domani".

"Nell’attuale contesto pandemico emerge in modo ancora più vivo la necessità di ripartire dalle giovani generazioni, investendo sul loro futuro e preparandole a prendere parte in prima linea al processo di trasformazione digitale del nostro Paese. Il mercato del lavoro odierno, infatti, si colloca in uno scenario in costante e rapida evoluzione in cui le competenze scientifiche e tecnologiche sono sempre più richieste" sottolinea la nota.

L’obiettivo della Fondazione Cdp è garantire e sostenere la crescita economica dell’Italia supportando lo sviluppo del capitale umano attraverso adeguati percorsi formativi che favoriscano l’ingresso dei giovani nei settori chiave del mondo del lavoro. Tutte le ulteriori informazioni e i dettagli sulle modalità di partecipazione alla Eit Digital Master School sono disponibili su: https://masterschool.eitdigital.eu.