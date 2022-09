Digitale, Hannappel: "Competenze fattore strategico per competitività e produttività"

"Le competenze sono un fattore strategico per la competitività e la produttività del Paese e delle aziende. Lavorarci richiede una collaborazione sempre più stretta tra tutti gli attori del territorio. Ed è per contribuire a ridurre il gap che persiste tra il mondo della formazione e delle imprese che abbiamo realizzato il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, il nostro progetto per lo sviluppo delle competenze del futuro legate all’industria 4.0, aperto non soltanto alle nostre persone ma anche alla nostra filiera produttiva, ai territori in cui operiamo e al mondo della formazione accademica e tecnica". Ad affermarlo è Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia commentando lo studio 'Verso un New Deal delle Competenze in ambito agricolo e industriale', elaborato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Philip Morris Italia che è stato presentato oggi a Cernobbio.