Digitale, Lef sceglie l'IoT di Zerynth per innovare le imprese italiane

Lef-Lean Experience Factory, il più integrato digital innovation hub al mondo che affianca le imprese nella trasformazione digitale, ha scelto le soluzioni IoT di Zerynth per realizzare uno use case di interconnessione dei macchinari industriali. L’obiettivo è mostrare alle aziende manifatturiere italiane come sia possibile uniformare la vista sul proprio parco macchine, indipendentemente dal produttore e dal loro stato tecnologico e innovare il proprio shop floor rendendolo connesso in meno di 3 ore e con un fermo macchina inferiore ai 30 minuti. E l'obiettivo è sfruttare appieno le opportunità del paradigma dell’Industria 4.0.

Digitalizzare i macchinari di vecchia generazione per un monitoraggio più attento e sicuro della produzione è una delle principali sfide per le imprese italiane e Lef, in particolare, era alla ricerca di una soluzione sicura, non invasiva, veloce nel setup e in grado di digitalizzare sia i macchinari di vecchia generazione presenti nello stabilimento, sia quelli nuovi. "Grazie all’utilizzo della piattaforma IoT di Zerynth è ora per noi possibile disporre di tutti gli strumenti utili per un monitoraggio attivo della produzione sia dei macchinari di vecchia generazione che di quelli nuovi dotati di Plc" spiega Marco Olivotto, Managing Director di Lef. "Poter ottenere tutti gli insight e i Kpi di processo è uno dei più grandi vantaggi ottenuti per poter adottare strategie adeguate per l’ottimizzazione dei consumi ed ottenere così una vera trasformazione" aggiunge.

"Siamo orgogliosi di aver implementato la nostra tecnologia in una fabbrica modello a cui tutte le aziende italiane dovrebbero ambire" afferma Gabriele Montelisciani, Ceo di Zerynth. "La collaborazione con Lef dimostra l'innovatività della nostra soluzione e conferma la nostra volontà di rendere la tecnologia IoT facilmente accessibile a tutte le aziende Italiane, accompagnandole nella transizione verso l’Industria 4.0" spiega.