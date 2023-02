Digitale, MeglioQuesto finanzia 10 borse di studio con Academy The Net Value

MeglioQuesto finanzia 10 borse di studio con l'Academy The Net Value per spingere la formazione professionale nel mondo digitale. Le borse di studio sono a copertura totale per un corso in Digital marketing con l’Academy dei mestieri digitali di The Net Value. La durata del corso è di 10 settimane con 60 ore di lezione in live streaming con i docenti dell’Academy e 20 ore di laboratorio con Project Work in modalità ibrida. La partenza del corso è prevista per il 6 marzo 2023 e le domande di iscrizione sono già aperte.

Il corso è rivolto principalmente ai laureati in Economia e gestione aziendale, Scienze della comunicazione, Scienze politiche e Data science, che sono interessati a muovere i primi passi nel marketing digitale, ma anche a professionisti che abbiano già lavorato in questo campo, e ai dipendenti di aziende che vogliono aggiornarsi sui nuovi strumenti del digital marketing ampliando le proprie competenze in materia. I candidati verranno selezionati attraverso un test di ingresso e un successivo colloquio. I disoccupati e neo laureati potranno richiedere una borsa di studio a copertura totale del costo del corso, totalmente finanziato da MeglioQuesto.

"Per MeglioQuesto la formazione - sottolinea il Ceo Felice Saladini - è indispensabile per la crescita del gruppo e il benessere dei nostri collaboratori: rappresenta il presente e il futuro delle imprese a livello globale. Vogliamo formare i giovani professionisti che si affacciano al mondo del digital marketing e aiutarli a sviluppare il proprio talento attraverso l’insegnamento teorico e l’applicazione pratica, supportandoli nell’inserimento nel mondo del lavoro e fornendo le skills più richieste oggi dal mercato" Mario Mariani, fondatore di The Net Value, aggiunge che la società "ha un’esperienza decennale nel supporto alla crescita delle startup e aziende tech. Negli ultimi anni abbiamo avviato la Tnv Academy per formare talenti digitali (nello sviluppo sw, nel design di servizi digitali e nel marketing digitale) e da quando siamo partiti sono oltre duecento le persone uscite dai nostri corsi".