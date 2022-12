Digitale, nuovo aumento di capitale da 60 mln per Younited

Un nuovo aumento di capitale da 60 milioni di euro conferma nel 2022 la solida crescita e gli importanti risultati economici per Younited. Il provider di credito istantaneo per l’e-economy in Europa ha reso noto che l'azienda registra una forte crescita nel 2022 con un +70% di incremento del Gmv2 (+119% nel 2021) con il conseguimento di 1,6 miliardi di euro e un +54% di ricavi totali raggiungendo 190 milioni di euro.

Questa crescita, continua la società, "ha dato a Younited una massa critica (quasi 2 miliardi di euro di Gmv annuo, 190 milioni di euro di ricavi totali annui e circa un milione di clienti), consentendole di convergere rapidamente verso la profittabilità". "La sua storica attività 'Direct-to-Consumer' è redditizia (risultato netto positivo) in Francia dal 2019 e in Italia dal 2021, e sarà redditizia in tutti e 5 i Paesi entro il 2022" aggiunge.

"La crescita dell’azienda è guidata sia dal canale "Direct-to-Consumer" (+50% del GMV nel 2022) sia dal canale 'Partnership' (+185% del Gmv nel 2022), il cui sviluppo è stato fortemente accelerato" aggiunge.