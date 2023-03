Digitale, Sottosegretario Butti: "Bene testo su pirateria, è progresso importante"

"L'approvazione bipartisan del testo sul contrasto alla pirateria digitale nell’Aula di Montecitorio rappresenta un passo avanti molto importante" per il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, che assicura: "Ora sarà compito del governo proseguire un confronto costruttivo con tutte le forze politiche del Parlamento per portare avanti riforme - soprattutto in tema di innovazione e trasformazione digitale - che rappresentano battaglie di civiltà e di legalità".

Il Sottosegretario di Stato rileva che "il contrasto alla pirateria digitale, che mi ha impegnato personalmente nella passata legislatura con la prima specifica proposta di legge in materia, rappresenta una priorità. Oggi abbiamo una grande occasione, da non sprecare". "Occorre - osserva Butti - rafforzare il sistema normativo in modo da preservare l’industria culturale italiana, proteggere i minori, salvaguardare i posti di lavoro di un settore strategico, sempre nel segno dell’innovazione e della digitalizzazione che come Paese siamo chiamati ad affrontare al meglio". "Continuerò a confrontarmi con i miei colleghi e con le autorità di vigilanza e controllo con l’obiettivo di definire un percorso chiaro e condiviso" è il percorso che delinea Butti. (di Andreana d'Aquino)