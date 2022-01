Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita

Quello degli sviluppatori è uno dei 25 lavori in più rapida crescita negli ultimi cinque anni e con più richieste da parte delle aziende: gli sviluppatori It ricevono infatti circa 24 offerte di lavoro al mese. Tuttavia, soltanto il 13% dei developer è alla ricerca attiva di lavoro, mentre il 67% non sta attivamente cercando un impiego ma si dichiara aperto a nuove opportunità. Di fatto, ci sono più di 1 milione di posti lavoro vacanti nel settore tech, considerando inoltre che negli ultimi due anni le aziende hanno accelerato i processi di digitalizzazione.

Così per aiutare Hr e imprese a conquistarli - e superare questo mismatch - Codemotion ha stilato 5 consigli per attrarre i migliori sviluppatori in azienda: dal focus sulle tecnologie alla formazione, dalle selezioni snelle e trasparenti alla creazione di un digital mindset che coinvolga tutti i dipendenti. Un tema che Codemotion approfondirà - insieme a Acea, Ey, Musement, PwC e Teoresi Group - il 26 gennaio alle 11.00 durante #HRmeetsDev, il format pensato per promuovere l’incontro fra Hr e sviluppatori. Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico, ha ideato il format, una serie di panel, con l'obiettivo di far incontrare il mondo delle Risorse Umane con il mondo Tech e aprire un dialogo tra queste due realtà.

"Gli sviluppatori sono tra le figure professionali più ricercate dal mercato del lavoro e se le imprese vogliono vincere la competizione per attrarre i migliori developer devono imparare a parlare la loro lingua" afferma Nelly Bonfiglio, Chief Commercial Officer di Codemotion. "Abbiamo lanciato il format HRmeetsDEV proprio per mettere in contatto due mondi, quello degli Hr manager e quello degli sviluppatori, che tradizionalmente faticano a comunicare. La chiave per attrarre e trattenere un bravo sviluppatore - osserva Bonfiglio - è offrire ciò che realmente cerca, come selezioni snelle e trasparenti, disponibilità di nuove tecnologie, formazione, ma anche avere una cultura aziendale e un mindset digitale comune a tutta la popolazione aziendale, che consenta al developer di esprimere il suo potenziale". Obiettivo delle aziende deve quindi essere quello di diventare il posto migliore in cui uno sviluppatore vorrebbe andare a lavorare: in questo senso il ruolo del mondo delle Risorse Umane è fondamentale. Ma qual'è la chiave? Stando ai 5 consigli di Codemotion, al colloquio di lavoro è meglio parlare la lingua degli sviluppatori e specificare le tecnologie usate in azienda, inoltre, bisogna essere trasparenti nella selezione, quindi promuovere la formazione e infine coltivare un mindset digitale e flessibile.