'Digiteca', strumento innovativo per nuovi percorsi didattici

L’attività propulsiva di Regione Lombardia è tesa all’innovazione e all’ampliamento della condivisione del patrimonio bibliotecario. L’intesa, si legge in un nota, mira alla condivisione di documenti storici e attuali attraverso un sistema di documentazioni che interagiscono tra loro. La funzione delle possibilità digitali sono al servizio della formazione culturale di studenti, docenti e cittadini lombardi. Grazie al Fondo Europeo Por Fs 2014-2020, Regione Lombardia – Direzione Generale Autonomia e Cultura, con il supporto di Formez Pa, progetta e realizza la piattaforma Digiteca che mette in comunicazione le risorse delle biblioteche digitalizzate Bdl (Biblioteca Digitale Lombarda) e Aess (Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia).

Online dal mese di maggio, la nuova piattaforma si pone nell’attuale panorama delle digital library lombarde, come un importante ampliamento delle risorse informative digitali, teso allo sviluppo dei servizi di accesso all'informazione e di fruizione web a disposizione dell'utenza. In particolare, l'attività di riproduzione digitale si estende ora anche a musica, stampa, manoscritti, erbari, collezioni di beni naturalistici e beni storico-artistici: fotografie, stampe, disegni e dipinti.

Il progetto ha come obiettivi generali sia la valorizzazione che una più immediata fruizione del patrimonio di risorse digitalizzate, attraverso lo sviluppo di competenze per la costruzione di nuovi percorsi didattici, incluso l’empowerment del personale delle scuole secondarie in Lombardia: si sviluppa infatti, anche in continuità con l’iniziativa regionale 'Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia', programma nato per sostenere le politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali nell’utilizzo delle strumentazioni e delle tecnologie digitali.

Oltre ad essere una summa di risorse già presenti, Digiteca si fa “sistema”, offrendo a studenti, insegnanti, ricercatori e cittadini, un apparato documentario complesso ma agevole, integrato e stimolante. Attraverso l’esplorazione delle banche dati, favorita da un impianto che si propone interattivo e inclusivo, ogni utente può farsi portatore di cultura, creando nuovi prodotti che affondano le radici nel proprio territorio per propagarsi nel contesto vissuto e rimettersi a disposizione di altri utenti.

Tutto questo è realizzabile utilizzando dati certi e affidabili, storicamente documentati, per via di una piattaforma concepita per merito anche delle necessità emerse dal confronto con studenti, docenti e dirigenti scolastici. Grazie alla collaborazione con scuole pilota, supportate da assistenti specializzati e professionisti rinomati nel settore, è già in esecuzione il progetto Digiteca Lab in cui docenti e studenti realizzeranno dei video, il cui obiettivo è quello di valorizzare il territorio partendo proprio dai documenti digitalizzati e presenti all’interno della piattaforma. Il risultato del lavoro sarà visibile attraverso un video che sarà divulgato sui canali ufficiali di comunicazione del progetto.

Attraverso l’esplorazione delle banche dati, favorita da un impianto interattivo e inclusivo, ogni utente può trasformarsi a sua volta in 'portatore di cultura', creando prodotti originali che affondano le radici nel proprio territorio fino a propagarsi poi nel contesto vissuto e rimettersi a disposizione di altri utenti. Digiteca si configura come una piattaforma capace di dialogare con le digital library già esistenti, in grado di sostenere i docenti delle scuole superiori nella creazione di nuovi percorsi didattici aderenti alle esigenze delle scuole. Pur venendo alla luce da una iniziale prospettiva locale, si potrebbe rivelare un alleato prezioso per studenti, ricercatori e tutti i cittadini, facendo da apripista ad un nuovo approccio alle risorse bibliotecarie digitali data la sua specificità nel saper accompagnare una fruizione personalizzata di pacchetti didattici da parte di insegnanti e studenti.

Digiteca Lab è un corso che mette al centro il saper fare cultura dei ragazzi. Un pool di professionisti si mette al loro fianco nella creazione di un video che sfrutta le risorse delle digital library per raccontare il territorio con i loro occhi. Il percorso disegnato per Digiteca Lab si propone due obiettivi: delineare un quadro generale di 'conoscenza' del processo di realizzazione di un prodotto audiovisivo e la sua realizzazione 'fisica'. La frequentazione regolare del corso permetterà agli studenti di acquisire informazioni utili relative alla fase di ideazione, 'struttura', realizzazione, fino alla consegna del prodotto finito, facendo conseguire le competenze tecnico/pratiche necessarie alla realizzazione 'fisica' del prodotto. Il video conclusivo sarà pubblicato su Digiteca.