Dimissioni Conte, Boccia: "Mai governo con i sovranisti"

(Adnkronos)

"Mai governi con la destra sovranista e antieuropeista". E' quanto ha detto il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, a 'Cartabianca' su Rai Tre. "E' Renzi che ha aperto la crisi, da oggi inizia un'altra fase. E' inutile tornare indietro".

"Nasceranno i nuovi gruppi di sostegno alla maggioranza, e non nascono perché li spingono Pd e 5 Stelle". "E' fuori luogo definirli responsabili o volenterosi. Sono deputati e senatori presenti in Parlamento. Così come è nata Italia Viva dagli eletti nel Pd nasceranno altri gruppi", ha aggiunto. Quanto alla notizia della nascita del gruppo Europeisti al Senato "posso confermare che è vero", ma "i numeri ancora non bastano".

"Conte è il punto di equilibrio di questa alleanza. Come si fa a mettere in discussione la persona che è riuscita a dare la sintesi migliore. Se non ce la fa faremo una valutazione". Quanto all'ipotesi di elezioni ha aggiunto: "Faremo di tutto per evitarle, ma il Pd è pronto".