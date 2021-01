Dimissioni Conte, da Italia Viva "nessun veto"

(Adnkronos)

Conte al Colle per le dimissioni e slitta l'assemblea dei gruppi di Italia Viva con Matteo Renzi, che si terrà domani. Lo si apprende da fonti di Iv. Intanto tra i renziani resta un clima di prudenza. "Da parte nostra non c'è nessun veto", si ribadisce.

"Conte? Noi mai abbiamo messo veti su nessuno. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso", ha poi spiegato Ettore Rosato di Iv a Rainews. Ma, aggiunge, "serve un governo più solido. Questo governo non aveva più un programma" si andava avanti solo "con decreti di emergenza" e anche su questi "con grande fatica". Ora "se si trova una sintesi sulle questioni programmatiche principali, prima fra tutte il Recovery", una soluzione si trova.

"Siamo assolutamente compatti, stiamo discutendo tanto, in Parlamento non ci sono soldati che prendono ordini", aveva dichiarato stamattina Luigi Marattin a La7, rispondendo a una domanda sulle presunte divisioni in Italia Viva. "Dobbiamo imparare a non avere più paura dei leader, in Italia si pensa sempre all'uomo solo al comando", ricordava l'esponente renziano.