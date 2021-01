Dimissioni Conte, Pd con premier per "governo europeista"

(Adnkronos)

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani al Quirinale per le dimissioni. E il segretario Pd Nicola Zingaretti si schiera con il premier. "Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l’Italia ha davanti", scrive su Twitter il numero uno dem dopo l'annuncio sul passo indietro del premier.

"Sappiamo tutti che stiamo un pochettino nei guai e che siamo nel pieno di una crisi. Questa crisi non aiuta. Avremmo bisogno di un governo capace di garantire che la crisi non diventi una crisi sociale, che non ci sia una crisi finanziaria, la qualità del piano di Recovery, la conferma della scelta europeista", ha poi commentato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, ospite on line del Pd di Bruxelles. "Invece ci ritroviamo in una situazione di incertezza, in cui credo che il Pd stia cercando di fare la sua parte", aggiunge, continuando: "Con il Pd ho un rapporto telefonico: non partecipo a riunioni, ma mi sento spesso con il segretario e con altri amici del Pd. Come ci è capitato spesso in questi anni, teniamo in piedi un po' la baracca. Bisogna sempre cercare di farlo con una certa qualità, perché se alla fine ti limiti a tenere in piedi la baracca e la qualità non è adeguata, poi rischi di pagarne dei prezzi".