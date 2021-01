Dimissioni Conte, Salvini: "Unità nazionale? Fantapolitica"

(Adnkronos)

"Se Conte ha i numeri vada avanti, noi le nostre proposte le facciamo, ma se non li ha, allora facciamo come hanno fatto i portoghesi, andiamo a votare". Lo dice Matteo Salvini, ospite a DiMartedì, su LA7. "Se fanno taglio tasse al 15%, se non toccano quota 100, se ci permettono di tenere sotto controllo l'immigrazione, se si muovono sulle infrastrutture allora parliamone, ma è fantapolitica" dice rispondendo a chi gli chiede di un eventuale governo di unità nazionale. "Tirare a campare con Renzi e Zingaretti? No, grazie". "Noi venerdì andiamo al Quirinale, speriamo che si chiuda questo teatrino".

"Berlusconi presidente della Repubblica? Ho risposto a una domanda, ma trovo curioso che se viene proposto da Salvini" al Quirinale "diventa un delinquente, peggio di Totò Riina, mentre se serve una stampella per Conte allora è uno statista". "Berlusconi campa più a lungo di me e di lei messi insieme", dice poi scherzando con Giovanni Floris. "Berlusconi - conclude - può ancora dare tanto".