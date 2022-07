Dimissioni Draghi, Ipf: "Lavoriamo per solida maggioranza a sostegno di questo governo"

"La figura del presidente Draghi è preziosa e fondamentale per il nostro Paese"

"La figura del presidente Mario Draghi è preziosa e fondamentale per il nostro Paese, adesso serve un chiaro segnale dal Parlamento". Così in una nota i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, dopo l'annuncio delle dimissioni da parte di Mario Draghi.

"Lavoriamo affinché mercoledì in Aula emerga una solida maggioranza a sostegno di questo governo. È il momento della maturità e del senso di responsabilità. Non possiamo permettere che l’Italia vada incontro a un collasso economico e sociale" scrivono i capigruppo.