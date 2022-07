Dimissioni Draghi, Pd: "Al lavoro per ricreare maggioranza in Parlamento"

Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il Governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi. Così fonti del Nazareno. “Io non ho mai considerato la parola voto associata alla parola rischio", ha detto Enrico Letta durante l’incontro ‘Il commercio internazionale del nuovo scenario della globalizzazione’ a Portonovo (Ancona) a chi gli chiede quanto sia reale il rischio del voto.

"Il voto è l’espressione dei cittadini, degli elettori e, per quanto mi riguarda, non è mai un rischio. Il voto è sempre l’espressione del consenso degli italiani e io ho sempre pensato che sono molto più saggi della classe politica. Gli italiani scelgono sempre in modo molto saggio e sono convinto che anche alle prossime elezioni sceglieranno con grande saggezza”.

"Da questo momento, la gestione della crisi passa nelle mani del Capo dello Stato. I leader di buona volontà facciano un appello serio e determinato al presidente Draghi mercoledì alle Camere. Tutti sappiamo che in questi ultimi mesi di legislatura, l'Italia deve risolvere ancora problemi enormi", afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.