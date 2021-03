Dimissioni Zingaretti, tam tam su candidatura a sindaco Roma

(Adnkronos)

In attesa di capire il senso della mossa di Nicola Zingaretti, che oggi ha annunciato le dimissioni, cresce il tam tam sull'ipotesi che il segretario Pd abbia maturato l'idea di lasciare il Nazareno per candidarsi sindaco di Roma. E chi spinge per questo scenario mette insieme i tasselli: dall'ingresso dei 5 Stelle nella giunta del Lazio fino alla tempistica dell'annuncio, ovvero proprio nel giorno in cui il Cdm fissa la data delle amministrative dopo l'estate. Tuttavia, lo scenario sembra più una suggestione al momento. Chi ha parlato con il segretario anche negli ultimi giorni smentisce: "Non è nei suoi piani".