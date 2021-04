Dipartimento Ps: '72.933 adesioni a vaccino tra poliziotti, a 1282 già 2^ dose'

"Allo stato attuale, su 72.933 adesioni alla vaccinazione registrate tra gli appartenenti alla Polizia di Stato (pari al 75% della forza totale), 67.053 operatori (pari al 92% delle adesioni e al 69% della forza) sono stati vaccinati, 1282 dei quali hanno completato il ciclo con la seconda dose". E' quanto si legge in una circolare della direzione centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in merito all'aggiornamento sulle indicazioni di utilizzo del vaccino AstraZeneca, nel frattempo ridenominato Vaxzevria.

Ridefinite con una circolare emessa ieri dal Ministero della Salute le indicazioni per la somministrazione del vaccino, utilizzato in modo del tutto prevalente nel personale delle forze di polizia, anche sulla scorta delle valutazione espresse dall'Agenzia Italiana del Farmaco, si legge: "per tutti coloro che non abbiano ancora iniziato il ciclo vaccinale e siano di età superiore ai 60 anni, si conferma l'indicazione a utilizzare il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). Per gli appartenenti all'Amministrazione che abbiano, invece, età pari o inferiore ai 60 anni si raccomanda l'utilizzo di un vaccino differente, in conformità a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute".

E ancora: "Per coloro i quali dovranno essere sottoposti alla seconda dose vaccinale con Vaxzevria (AstraZeneca) (le dosi di richiamo cominceranno ad essere somministrate nel mese di maggio prossimo) che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, al momento non vi è alcuna controindicazione al completamento del ciclo vaccinale con lo stesso vaccino, a prescindere dall'età anagrafica. Pur comprendendo che il susseguirsi di informazioni e di notizie, non sempre univoche, circa l'efficacia e gli effetti delle vaccinazioni possa ingenerare incertezze e confusione, si ribadisce la necessità di una adesione quanto più ampia possibile alla campagna vaccinale in corso, la cui validità è testimoniata dalla netta riduzione del numero di decessi e di ricoveri ospedalieri registrata laddove è stata sottoposta a vaccinazione una significativa parte della popolazione generale". (di Silvia Mancinelli)