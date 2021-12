Direttiva Ue case, Midulla (Wwf): "Efficienza energetica requisito indispensabile"

"Io ritengo che l'efficienza energetica sia uno dei requisiti indispensabili, che non si discute. Se noi continuiamo a consumare molta energia elettrica questo non è compatibile con un sistema che da una parte deve risparmiare energia e dall'altra produrla in modo corretto, quindi con fonti a carbonio '0'". Così la responsabile Clima ed Energia Wwf Italia, Mariagrazia Midulla, all'Adnkronos in merito alle informazioni trapelate sulla bozza di direttiva Ue sull'efficienza energetica degli immobili che potrebbe prevedere il divieto di vendita e affitto per immobili che non hanno determinati requisiti di efficienza energetica.

"Noi abbiamo fatto come paese grandi investimenti sull'efficienza energetica negli edifici quindi dovremmo sentirci tra i più tutelati rispetto ad una direttiva di questo genere. Io ritengo che la messa in efficienza con l'andare degli anni, perché qui si parla del 2030, debba diventare un requisito indispensabile, obbligatorio", dice.

"Io ritengo che vadano studiate delle misure per attenuare possibili disagi sociali: chi è povero dovrebbe essere messo nella possibilità di fare gli interventi di efficientamento - conclude - Oggi chi è povero viene aiutato a consumare più energia invece di essere aiutato a risparmiarla; già con il 110 qualcosa si è fatto in questo senso però è chiaro che anche a livello europeo bisogna studiare delle misure che attenuino possibili disagi da parte dei meno abbienti".

'No al sensazionalismo'

"Io credo che il dibattito in Italia non debba essere fondato sul sensazionalismo e sulla creazione di paure ma sulla ricerca di soluzioni eque e questo è il nostro sforzo e di tutti coloro che hanno a cuore il futuro del clima e del benessere delle persone - rimarca Midulla - Io sono contraria al modo in cui si fa informazione sulle direttive europee in Italia, si isola una parte di una direttiva e si cerca di fare un po' di sensazionalismo".