Diritti umani, Asmae dachan ad 'Amore Festival'

La giornalista e poetessa italo-siriana Asmae Dachan il primo agosto sarà presente ad Augusta (Siracusa) per l’edizione di “Amore Festival”, organizzato da Mete Onlus. L’appuntamento è per le ore 18.30 a Palazzo di Città, dove si terrà il Panel guidato dalla Presidente Giorgia Butera: “No Armed Conflict. Educazione ai Diritti Umani, alla Pace ed alla Democrazia”. Dachan è esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, immigrazione e terrorismo internazionale, iscritta all’Ordine dei Giornalisti delle Marche lavora come freelance per diverse testate nazionali e internazionali, tra cui Avvenire, Confronti, Panorama, L’Espresso, Vita non Profit, Altreconomia, Venerdì di Repubblica, The Post Internazionale e Senza Filtro. Responsabile Ufficio Stampa della Fondazione Lavoroperlapersona. Ha operato in Italia, Turchia, Siria, Grecia, Giordania, Inghilterra, Belgio ed Etiopia. È creatrice e autrice del blog Diario di Siria – “Scrivere per riscoprire il valore della vita umana” e del podcast “Siria, guerra e gelsomini”.

Seguirà alla Conference lo spettacolo teatrale “Oltre il Velo” di e con Preziosa Salatino. Al termine dello spettacolo sarà consegnata Targa di Rappresentanza (ore 21.30 alla Villa Comunale).