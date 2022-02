8 febbraio, ore 18.00, in diretta web sui canali social del Centro Studi Borgogna

Milano, 4 febbraio 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta la seconda tappa del Ciclo di Incontri sul Diritto di Famiglia, in programma per Martedì 8 Febbraio, in diretta social dalle ore 18.00.

L’ appuntamento, secondo di tre, sarà dedicato al Diritto di Famiglia Transfrontaliero. Sarà presente per i saluti iniziali Marco Cipriano, Direttore Osservatori CSB. Gli ospiti di questo incontro, moderati dall’Avv. Patrizia Giannini (Partner Kairόs LBC), saranno: Paola Moreschini (avvocato, presidente dell’associazione ICALI) Giovanna Barca (avvocato, consigliere dell’associazione ICALI) e l’On.Le Patrizia Toia (Eurodeputata).

Il tema del giorno sarà dunque dedicato alle controversie di famiglia transfrontaliere, argomento sempre attuale e di delicata importanza che -grazie al contributo di relatori esperti in Diritto Internazionale- potremo analizzare in vari aspetti cardine, come quello della Responsabilità Genitoriale e della Sottrazione Internazionale dei minori.

Il terzo ed ultimo appuntamento del Ciclo è in programma il 3 marzo, alle ore 18.00 , per analizzare “Il Diritto Collaborativo nel diritto di Famiglia”.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta web, gratuitamente, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

