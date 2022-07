Discorso Draghi al Senato, quali sono state le parole più utilizzate?

Discorso al Senato questa mattina per il premier Mario Draghi, in una giornata fondamentale della crisi di governo. Nei circa 30 minuti di comunicazione, il presidente del Consiglio ha citato 8 volte il Parlamento per ribadire che ogni decisione del governo (citato 18 volte) è stata in qualche modo condivisa con le Camere: questo per spuntare le armi di chi lo descrive come “uomo solo al comando”.

Incisivo il richiamo costante al PNRR (citato 10 volte) come l’utilizzo della parola “cuore”, riferita di volta in volta allo stesso PNRR, all’Unione Europea e alla discussione in atto.

Draghi non ha mai citato la guerra ma l’Ucraina compare tra le sue parole 8 volte. I partiti, protagonisti indiscussi dell’attuale crisi, sono stati citati da Draghi solo 2 volte in modo generico.

La “word cloud” del suo discorso, cioè la nuvola che evidenzia le parole maggiormente usate (in base alla dimensione della parola stessa) rivela che il cuore del discorso del presidente del Consiglio ruota attorno a parole come: governo, riforma, Italia, cittadini, bisogni.

“Questo discorso tanto atteso – dichiara Lucrezia Maggio, responsabile Analisi media intelligence di Volocom – fra le altre cose evidenzia l’attenzione del premier ai temi del sostegno, della credibilità e degli investimenti che sono legati al buon esito dei fondi erogati dal PNRR”.

Qui tutte le parole citate e il numero di volte che sono state utilizzare nel discorso del Premier Mario Draghi:

governo: 18

riforma: 14

italia: 12

pnrr: 10

all’: 9

cittadini: 9

presidente: 9

bisogno: 8

italiani: 8

nazionale: 8

parlamento: 8

sostegno: 8

investimenti: 7

legge: 7

maggioranza: 7

ucraina: 7

energetica: 6

possibile: 6

ridurre: 6

bilancio: 5

continuare: 5

europea: 5

forte: 5

imprese: 5

pandemia: 5

partire: 5

politica: 5

primi: 5

quest’: 5

repubblica: 5

riforme: 5

approvato: 4

credibilità: 4

crisi: 4

cuore: 4

decreti: 4

discussione: 4

energia: 4

famiglie: 4

fiducia: 4

giustizia: 4

interno: 4

patto: 4

penso: 4

ripresa: 4

russia: 4

sicurezza: 4

superare: 4

tempestività: 4

unione: 4

affrontare: 3

agenda: 3

appalti: 3

aula: 3

aumento: 3

civile: 3

collettiva: 3

comunità: 3

concessioni: 3

dare: 3

debba: 3

debito: 3

deboli: 3

disegno: 3

efficacia: 3

emergenze: 3

esecutivo: 3

essenziali: 3

euro: 3

europei: 3

fase: 3

fisco: 3

impegnarci: 3

infrastrutture: 3

intendiamo: 3

interventi: 3

lavoratori: 3

locali: 3

migliore: 3

misure: 3

occorre: 3

piano: 3

punti: 3

questione: 3

rapidi: 3

riscossione: 3

serietà: 3

serve: 3

servizi: 3

sistema: 3

spirito: 3

strumenti: 3

unità: 3

acquisto: 2

appello: 2

approvata: 2

approvazione: 2

associazioni: 2

assoluta: 2

attenzione: 2

attuazione: 2

aumentare: 2

avviato: 2

balneari: 2

bassi: 2

campagna: 2

case: 2

chiara: 2

chiesto: 2

codice: 2

complesso: 2

comuni: 2

concorrenza: 2

condiviso: 2

convinto: 2

costi: 2

crediti: 2

crescita: 2

davvero: 2

decisione: 2

decisioni: 2

delega: 2

delegati: 2

desiderio: 2

determinazione: 2

difendere: 2

dimissioni: 2

discorso: 2

diseguaglianze: 2

disponibilità: 2

domanda: 2

donne: 2

dovete: 2

economia: 2

economica: 2

energetico: 2

essenziale: 2

estera: 2

europa: 2

fasce: 2

favorire: 2

febbraio: 2

finanza: 2

finora: 2

fiscale: 2

forze: 2

fronte: 2

gas: 2

generosità: 2

gestione: 2

giovedì: 2

ignorare: 2

impianti: 2

importante: 2

impossibile: 2

insediamento: 2

interesse: 2

irpef: 2

istallazione: 2

lavorare: 2

legame: 2

livelli: 2

lordo: 2

lotta: 2

medio: 2

mercato: 2

metodo: 2

mettere: 2

migliorare: 2

modello: 2

mostrato: 2

nell’: 2

obiettivi: 2

opposizione: 2

pace: 2

pandemica: 2

pari: 2

parlamentare: 2

particolare: 2

partiti: 2

penale: 2

percentuali: 2

permesso: 2

piombino: 2

politiche: 2

portare: 2

posizione: 2

potere: 2

precedenti: 2

presto: 2

presupposto: 2

procedere: 2

processo: 2

prodotto: 2

pronti: 2

prossima: 2

protezione: 2

provvedimenti: 2

pubblica: 2

pubblici: 2

punto: 2

realizzare: 2

realizzazione: 2

reciproco: 2

redditi: 2

resilienza: 2

revisione: 2

ricerca: 2

richiede: 2

ricostruire: 2

riguarda: 2

riguardano: 2

rinnovabile: 2

rispondere: 2

risposta: 2

russo: 2

sanitario: 2

scorsa: 2

semplificazioni: 2

senso: 2

settimana: 2

settimane: 2

sforzo: 2

sindacati: 2

sociale: 2

sostenibile: 2

sostenuto: 2

spingere: 2

storia: 2

sull’: 2

tempi: 2

totale: 2

transatlantico: 2

tratta: 2

tributaria: 2

ucraini: 2

ultimare: 2

unica: 2

urgenza: 2

vaccinazione: 2

via: 2

vuole: 2

1.100: 1

2030: 1

4,5: 1

45,9: 1

6,6: 1

accaduto: 1

accanto: 1

accelerare: 1

accelerato: 1

accettabile: 1

accoglienza: 1

accolti: 1

accompagni: 1

accordi: 1

acqua: 1

acuta: 1