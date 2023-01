Discorso Mattarella: "La Repubblica è di chi paga le imposte" - Video

Discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, con un passaggio significativo sul bene comune come faro per l'Italia. "La Repubblica - la nostra Patria - è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie. La Repubblica -sottolinea il presidente Mattarella - è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione".