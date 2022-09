Discorso Putin, Santoro: "Ha detto verità, è terza guerra mondiale"

"Nel discorso di Putin c'è un elemento di verità: questa non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia, questa è la terza guerra mondiale". Michele Santoro, ospite di L'aria che tira su La7, commenta così il discorso del presidente russo Vladimir Putin, che ha annunciato - tra l'altro - la mobilitazione parziale per la guerra in Ucraina.

"In questo momento Putin è in difficoltà, incalzato dall'ala più guerrafondaia in Russia: alzano la testa quelli convinti che Putin non abbia fatto abbastanza la guerra e non sia stato abbastanza devastante soprattutto nei primi giorni dell'invasione. Nel discorso di Putin c'è un elemento di verità: questa non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia, questa è la terza guerra mondiale in cui la controffensiva ucraina è stata pianificata negli Usa", dice Santoro. "Vengono usate armi potentissime dagli Usa, come i missili a medio raggio che stanno cambiando la situazione. In Ucraina per la prima volta si sta provando a fare una guerra senza l'esercito americano, ma gli americani stanno combattendo".