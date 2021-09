Discoteche, Giorgetti: "Chiedo di rivalutare la riapertura"

Agli altri ministri "chiedo di rivalutare la riapertura delle discoteche, non per il significato economico, che è importante, ma per il significato simbolico. C'è un diritto al lavoro per qualche migliaia di lavoratori che il governo non è in grado di garantire e se non puoi garantirlo è sempre una sconfitta". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento all'assemblea annuale di Confcommercio.

Per quanto riguarda invece l'approvazione del Recovery Plan "è stata importantissima, ma per adesso siamo al 'plan', quello che manca è il 'recovery'. Servono attori, interpreti che prendano il copione e lo declinino. Quello che deve fare lo Stato è creare le condizioni per l'iniziativa privata", ha spiegato Giorgetti.

In Italia, ha continuato, "diventerà recovery se verrà rimessa al centro e rivalutata la cultura del lavoro e d'impresa. Altrimenti non si riuscirà a far scattare quell'incendio duraturo per la crescita di cui abbiamo bisogno per il futuro del Paese e delle nuove generazioni".

"Nel Pnrr sono scritte tante riforme, che dobbiamo ancora approvare. Una tra tutte è quella sulla concorrenza, che nei prossimi giorni andremo ad approvare in Cdm”, annuncia quindi il ministro.