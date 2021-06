Discoteche, Sileri: "Non vedo ostacoli a riapertura"

Sulla riapertura delle discoteche in Italia "non vedo ostacoli". A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. "Sono stato - ha spiegato Sileri - ad una riunione informale con Costa e Locatelli, io premo molto sulla ricerca delle varianti e Costa ha fatto il punto sulle riaperture comprese quelle delle discoteche. E su questo punto sono nella stessa direzione di Costa. Dipende dalle vaccinazioni, se proteggiamo una buona parte della popolazione possono riaprire. E' probabile che il 10 luglio avremo un terzo degli italiani con doppia dose, due terzi coperti da una dose. Ma credo che sia possibile, non vedo ostacoli", ha sottolineato.