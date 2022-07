Disney sbarca nel Web3 con Polygon

La blockchain di Polygon è stata scelta dalla Disney per lo sviluppo del suo nuovo ecosistema Web3. Punto chiave del programma di accelerazione del colosso californiano per il 2022 è sperimentare nuove esperienze di intrattenimento, come realtà aumentata (AR), NFT, intelligenza artificiale e Metaverso. La scelta non ricade perciò unicamente sulla tecnologia blockchain, che invece affianca altri progetti. Per Disney, inoltre, non si tratta di un prima assoluta: ad inizio 2021, ha lanciato una linea di collectibles NFT chiamata “Golden Moments”.