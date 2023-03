Dispensa stellata, idee gourmet e anti-spreco per Zampone e Cotechino Modena Igp

'Dopo Natale, vietato buttare!': è l’appello-slogan del format 'Dispensa Stellata', giunto ormai alla sua sesta edizione. Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp in vista della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, ha invitato tutti a festeggiare ancora una volta l'inizio del nuovo anno all'insegna del gusto e del riciclo.

Domani martedì 31 gennaio, a Palazzo Ripetta, andrà in scena uno showcooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L’evento nasce con lo scopo di stimolare il consumo dei prodotti tipici del cenone o del pranzo di Natale anche 'fuori stagione', proponendo ricette gustose e originali, ideali per smaltire la dispensa, ma con creatività, strizzando un occhio alla normativa Ue contro lo spreco alimentare. I protagonisti dell’evento sono 'stelle': della tv e della cucina, che si cimenteranno ai fornelli, creando la loro ricetta del recupero e del ricordo.

L’evento sarà anche un’occasione per raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino Modena Igp, eccellenze della tradizione gastronomica italiana che spesso vengono acquistate, regalate, ricevute e poi magari dimenticate in dispensa dopo Capodanno, ma anche per spiegare al grande pubblico il valore prezioso della cucina povera, che trae ispirazione da concetti come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti. A moderare l’evento, il giornalista e conduttore Rai, Massimiliano Ossini.