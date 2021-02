Diventa testimonial del nuovo forno per pizza Spice Diavola Pro!

(Bologna 11 febbraio 2021)

Bologna, 11 Febbraio 2021. Ami preparare la pizza in casa e hai avuto modo di provare il nuovo forno per pizza Spice Diavola Pro? Allora potresti essere la persona perfetta per la nuova pubblicità di questo straordinario prodotto! L’azienda produttrice infatti ha voluto pensare in grande e ha deciso di investire in uno spot che verrà trasmesso sulle principali emittenti televisive nazionali. Potrebbe essere la tua occasione per comparire sul piccolo schermo, dimostrando la tua grande passione: quella per la pizza!

Non hai mai partecipato a concorsi simili? Nessun problema: l’azienda cerca persone comuni dunque non devi avere requisiti particolari. Vediamo cosa c’è da sapere su questo contest ma se vuoi maggiori informazioni trovi tutti i dettagli nella pagina ufficiale https://www.spice-electronics.com/blog/prodotti-novita/selezione-testimonial-spot-televisivo-spice-diavola-pro.

A chi è rivolto il concorso per diventare testimonial

A differenza degli altri concorsi, questo ha attirato la nostra attenzione perché si rivolge alle persone comuni. VIP ed influencer dunque non vengono nemmeno presi in considerazione, perché l’azienda vuole che a pubblicizzare lo Spice Diavola Pro siano i clienti reali, coloro che utilizzano questo forno per davvero tra le loro mura domestiche. Si tratta d’altronde di un prodotto eccezionale, dunque non bisogna fingere: solo dimostrare il proprio entusiasmo per questo forno per pizza, che effettivamente permette di ottenere risultati perfetti.

Se dunque hai già in casa lo Spice Diavola Pro oppure hai intenzione di acquistarlo perché ami preparare la pizza, sei la persona perfetta per partecipare al concorso e potresti diventare il nuovo testimonial del prodotto!

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso devi preparare un video che non superi i 4 minuti di lunghezza e che abbia al centro il prodotto ovviamente, ossia il forno per pizza Spice Diavola Pro. Puoi parlare di come funziona, di come ti trovi e via dicendo, ma non dimenticare di riservare molto spazio al contesto. È dunque consigliabile includere anche altre persone della famiglia, compresi eventualmente amici, figli ma anche nonni. L’ideale è girare il video in cucina, magari mentre impasti e prepari la tua deliziosa pizza! Il video in sostanza deve essere spontaneo e raffigurare una scena conviviale, allegra, in cui si possano riconoscere tutti.

Attenzione: qualsiasi video in cui dovessero comparire altri forni per pizza, di marchi differenti, sarà scartato. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di promuovere lo Spice Diavola Pro dunque partecipa solo se utilizzi questo prodotto nello specifico.

Una volta pronto il video, non devi fare altro che caricarlo su YouTube, dunque copiare il link e postarlo direttamente sul gruppo ufficiale in Facebook, scrivendo “partecipo alla selezione testimonial nuovo Spice Diavola Pro”.

Selezione dei candidati

La selezione dei candidati avverrà dopo il 30 settembre 2021: termine ultimo per partecipare al concorso. Saranno scelti 3 partecipanti, che saranno contattati attraverso Facebook per partecipare come testimonial allo spot ufficiale. È importante ricordare che non bisogna specificare alcun recapito: basta pubblicare il link al video nella pagina Facebook. Se sarai la persona giusta, sarai contattato direttamente dallo staff attraverso il social network e in quel momento avrai modo di fornire altre informazioni sul tuo conto.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.spice-electronics.com/blog/prodotti-novita/selezione-testimonial-spot-televisivo-spice-diavola-pro

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl