Diventare autore Lonely Planet

Come trasformare un viaggio in una guida

9 giugno 2023. Viaggiare satura a tal punto ognuno di noi di ricordi, emozioni ed esperienze da farci venire subito voglia di condividerli. Ma scrivere di viaggio in modo professionale è un mestiere che oltre alla passione e all’entusiasmo necessita degli strumenti corretti per poter veicolare informazioni utili ai lettori risvegliando in loro allo stesso tempo la voglia di partire. Con Silvia Castelli (responsabile della redazione guide Lonely Planet) e gli autori Lonely Planet potrai approfondire i trucchi, i segreti, le soddisfazioni e le difficoltà del mestiere più invidiato del mondo.

La quota di iscrizione di euro 120,00 comprende la partecipazione a entrambe le giornate:

giovedì 9.30-12,30 e 14.30 -16.30 | venerdì 14.30 -16.30

PROGRAMMA

giovedì 13 luglio: 9,30 -12,30

Come nasce una guida

Silvia Castelli, responsabile della Redazione Guide Lonely Planet, racconta come nasce una guida Lonely Planet e come si selezionano gli autori italiani.

Lo stile Lonely Planet

Attraverso parole chiave, video ed esempi sarà svelato che cosa s’intende per ‘stile Lonely Planet’: come si scrive una guida di viaggio Lonely Planet, quali sono gli errori più comuni da evitare, quali invece gli obiettivi di contenuto e linguistici da perseguire. Attraverso brevi esercitazioni i partecipanti al workshop potranno mettere alla prova la loro capacità di cogliere i dettagli, veri ‘attivatori’ della narrazione.

Prova pratica

A fine mattinata, i partecipanti saranno invitati per l’indomani a produrre in autonomia un elaborato che abbia per tema Pesaro, la città che ospita l’UlisseFest.

giovedì 13 luglio: 14,30-16,30

Essere autore Lonely Planet

Piero Pasini, uno degli autori delle guide più famose al mondo, offre consigli e racconta aneddoti di una professione già consolidata nel mondo anglosassone e che sta cominciando ad affermarsi anche da noi.

venerdì 14 luglio: 14,30-16,30

Lettura degli elaborati prodotti, analisi e commento in collaborazione con i partecipanti al workshop.

MATERIALI RICHIESTI

Non occorre un portatile; sono perfetti carta e penna o lo smartphone.

