Djokovic attende verdetto Australia: espulso o in campo domani

Novak Djokovic sta per scoprire se potrà rimanere in Australia e giocare l'Australian Open o se sarà espulso dal paese per visto irregolare. I 3 giudici che presiedono l'udienza decisiva del caso, a Melbourne - James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan - hanno aggiornato l'udienza in cui i legali 34enne serbo e quelli del governo australiano hanno illustrato le rispettive posizioni.

Il visto di Djokovic è stato formalmente cancellato ieri dal ministro dell'Immigrazione, Aex Hawke. Il 34enne di Belgrado, no vax e sbarcato nel paese con un'esenzione da vaccino covid, ha trascorso la notte al Park Hotel, la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l'arrivo a Melbourne, quando il suo visto era stato giudicato irregolare nei controlli all'aeroporto.

In attesa che la vicenda si chiarisce definitivamente, l'Australian Open ha diffuso il programma della prima giornata: Djokovic, abbinato al primo turno al connazionale Miomir Kecmanovic, dovrebbe giocare nel programma serale di lunedì 17 gennaio sul campo della Rod Laver Arena.