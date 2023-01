Djokovic come Messi: "Che guardi, scemo?"

Novak Djokovic come Leo Messi. Il serbo, in Australia per partecipare all'Australian Open 2023, in palestra si esibisce nell'imitazione del fuoriclasse argentino, trionfatore ai Mondiali di Qatar 2022. "Que miras, bobo?", dice il fuoriclasse serbo rivolgendosi al collega argentino Diego Schwartzman. "Che guardi, scemo?", scherza Djokovic, pronunciando la frase che Messi ai Mondiali indirizzò all'olandese Wout Whegorst dopo la sfida dei quarti di finale ai Mondiali. Schwartzman incassa con un sorriso e pubblica il video su Instagram.