Djokovic, Pietrangeli: "Da questa vicenda ne esce malissimo"

"Da questa vicenda Djokovic ne esce malissimo, ha violato delle regole negando e poi facendo delle ammissioni tardive. Non voglio infierire su un grande campione come lui ma ha fatto una brutta figura". Nicola Pietrangeli, vincitore di due titoli al Roland Garros, commenta così all'Adnkronos la decisione dell'annullamento del visto al n.1 del tennis mondiale Novak Djokovic da parte del ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, decisione che, salvo colpi di scena, non permetterà al serbo di difendere il titolo agli Australian Open.

"E' un caso senza precedenti quello che lo ha visto protagonista, si è trovato di fronte un governo come quello australiano che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di rispetto delle regole -prosegue-. Djokovic avrà modo di rifarsi, ma un campione come lui, a 34 anni, una figura come questa poteva pure evitarsela".