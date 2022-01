Djokovic riammesso in Australia, il fratello: "Lo vogliono bloccare"

"E' stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo"

Su Novak Djokovic, dopo la riammissione in Australia, "le ultime informazioni dicono che lo vogliono bloccare. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati". Questa l'indiscrezione riportata dal fratello di Djokovic, Djordje, in merito alla volontà delle autorità australiane dopo la decisione del tribunale che ha dato ragione al tennista serbo in merito alla convalida del visto di ingresso nel Paese. "Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. E' stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo", ha aggiunto Djordje Djokovic alla tv serba Prva.

Intanto, una folla di sostenitori del campione si è riunita davanti agli uffici degli avvocati del tennista a Melbourne , i legali stanno valutando l'evolversi della situazione dopo aver vinto il ricorso per il visto e in attesa di ulteriori decisioni delle autorità governative. Oltre ai giornalisti sono molti i membri della comunità serba in Australia presenti che stanno facendo sentire il loro supporto al numero uno del mondo con tamburi, fisarmoniche, sventolio di bandiere serbe e slogan tra cui 'Free Novak'.