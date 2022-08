Dl Aiuti, Patuanelli alla Cia: "Proroga credito imposta gasolio agricolo? Vediamo se passa"

"Ho inviato la proposta di norma da inserire nel decreto aiuti che faremo giovedì sulla proroga ai crediti d'imposta sui maggiori oneri energetici fino al 31 dicembre 2022. E' chiaro che è una proposta onerosa, servono 450 milioni di euro, ma io credo che se le risorse di un decreto arrivano a 14,3 miliardi di euro non si può pensare che l'agricoltura non abbia risposte". E' quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervendo al consiglio direttivo della Cia a Roma, rispondendo ad una delle richieste più urgenti ed importanti formulate dal presidente Cristiano Fini appunto per l'estensione del credito imposta per il gasolio agricolo".

"La valutazione delle cifre è ancora in corso da parte del Mef, - ha aggiunto Patuanelli a margine dell'incontro - noi abbiamo fatto riferimento al trimestre che aveva quell'importo e moltiplicandolo si arriva a quella cifra. E' la maggiore proposta che abbiamo fatto per il prossimo decreto al Mef perché è necessario che gli agricoltori abbiano non dico una boccata d'ossigeno perché è molto piccola, ma quantomeno possano sentire lo Stato dalla loro parte".

Sarebbe "importante per l'economia agricola ma anche un segnale di attenzione al settore e questo governo può fare qualcosa, mancano pochi giorni alla emanazione del dl aiuti bis aiuti e le imprese agricole devono poterne beneficiare" ha aggiunto Fini.