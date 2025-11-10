DL Economia, avvio dell’iter alla Camera

Un pacchetto di misure da oltre 2,1 miliardi di euro per sostenere l’economia, le infrastrutture e alcuni settori strategici del Paese. È questo il cuore del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame della Camera per la conversione in legge. Il provvedimento interviene su più fronti: dai trasporti alla digitalizzazione, dalla formazione universitaria allo sport, fino alla ricostruzione dell’Ucraina. La parte più consistente delle risorse è destinata alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per manutenzioni straordinarie e aggiornamento dei contratti di programma. Non solo: il decreto stanzia anche 40 milioni di euro per il programma internazionale ERA della International Finance Corporation, con l’obiettivo di sostenere il settore privato ucraino e favorire investimenti italiani nella ricostruzione del Paese. Tra le misure previste in materia di giovani e innovazione, il Governo punta a rafforzare il sostegno alle famiglie e alle nuove generazioni attraverso il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, garantendo mutui agevolati per gli under 36 e le famiglie numerose. Il decreto guarda anche ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, infatti, verranno destinate nuove risorse per la logistica e per le opere essenziali per l’evento. Non mancano misure per la promozione sportiva nelle scuole e la possibilità, per i Comuni lombardi e veneti vicini alle sedi di gara, di aumentare l’imposta di soggiorno fino a 5 euro a notte nel 2026. Infine, il decreto stanzia risorse per chiudere contenziosi e garantire continuità nei servizi essenziali, 110 milioni di euro andranno al Ministero della Salute per sentenze e transazioni, mentre 40 milioni sosterranno i Comuni metropolitani colpiti da condanne CEDU.

