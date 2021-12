Dl fiscale: Meritocrazia Italia, 'non impugnabilità estratto ruolo colpo a diritto difesa'

"Con l’approvazione dell’emendamento al decreto Fisco e Lavoro da parte del Senato non sarà più possibile impugnare l’estratto di ruolo per i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento mai notificate. La stretta sulle misure di opposizione mal si concilia con il diritto fondamentale alla difesa, con i bisogni di tutela del contribuente e con il buon andamento della p.a.". Lo fa sapere in una nota il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello.

Meritocrazia Italia "chiede un immediato ripensamento. Ci si concentri piuttosto sul dettaglio di una seria riforma della giustizia tributaria e sulla composizione di un Testo unico fiscale semplificato. Si torna a invocare un maggiore impegno nel ripristino del rapporto di fiducia tra fisco e cittadino, improntato a reciproca correttezza".