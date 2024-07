Dl Infrastrutture, bocciati numerosi emendamenti

Prosegue l’iter parlamentare di conversione in Legge del Decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, il cosiddetto Dl Infrastrutture, “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”. Il Decreto comprende un ampio ambito di interesse che va dalle Concessioni autostradali alla nomina di commissari straordinari in caso di realizzazione o nel completamento di opere fondamentali nella rete transeuropea dei trasporti, disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali, interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, specie in ottica di miglioramento dell’integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell’Unione Europea. In Commissione Ambiente della Camera (VIII), in corso d’esame in sede referente, sono state presentate 187 proposte emendative al Dl in oggetto. Di queste, numerose sono state ritenute inammissibili, tra le quali una proposta di modifica generale in materia portuale che intendeva introdurre misure specifiche per l’Autorità di sistema portuale di Sicilia e Sardegna, o un’altra proposta di stanziamento di risorse per la realizzazione dell’interporto di Termini Imerese. Ulteriori emendamenti bocciati riguardano, tra i vari temi, interventi sui requisiti per la creazione di comunità energetiche rinnovabili e sui prezzi dei biglietti del servizio di traghetti sullo stretto di Messina. Oltre alla Commissione Ambiente, la discussione ha coinvolto la Commissione Giustizia (II) della Camera che ha avviato l’esame in sede consuntiva e in Commissione Trasporti (IX) della Camera.

Vai alla fonte