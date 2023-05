Dl lavoro, a Pollenzo il "Forum sul Lavoro nella società attiva"

Il Dl Lavoro appena approvato, il reddito di cittadinanza, le politiche attive del lavoro, la riforma della contrattazione aziendale, l’inflazione. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati i prossimi 12 e 13 maggio a Pollenzo (Alba), nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, in occasione del secondo "Forum sul Lavoro nella società attiva" organizzato da JobsLab Synergie, il laboratorio per le politiche del lavoro e le relazioni industriali guidato da Giuseppe Garesio - con il sostegno di Autostrade Spa, Intesa Sanpaolo, Synergie Italia, Camera di commercio di Cuneo e Fondazione Crc.

Al Forum il faro è acceso sulle politiche attive del lavoro e della contrattazione aziendale, della trasformazione e superamento del reddito di cittadinanza, ma anche la riqualificazione del lavoro, la detassazione degli straordinari, i contratti di prossimità, l’articolo 8. Saranno presenti oltre 100 direttori e responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende italiane e multinazionali, che si confronteranno con i massimi esperti del settore e i rappresentanti di istituzioni e Pa, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali, per individuare insieme disposizioni e misure in favore dei giovani, delle persone in cerca di occupazione e delle imprese.

"Con questo evento partono ufficialmente i lavori del nostro think-tank, con l’obiettivo di contribuire a superare in modo concreto le problematiche di uno dei mercati del lavoro tra i peggiori al mondo, come lo definiva Marco Biagi" commenta Giuseppe Garesio, presidente di JobsLab Synergie e ad di Synergie Italia. "Ad oggi in Italia non esiste un evento nazionale che si occupi di questi temi partendo dal basso, con la raccolta di idee, stimoli e confronto sulle politiche necessarie ad affrontare i nodi cruciali dell’occupazione" aggiunge il manager.