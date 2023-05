Dl Lavoro, Ferrara (Unindustria Calabria): "Taglio cuneo primo passo, strutturarlo e implementarlo"

"L'intervento sul cuneo fiscale va nella direzione giusta, agendo su quella che è una battaglia storica di Confindustria, ben rilanciata dal presidente Bonomi. Si tratta di un primo passo, che però ci attendiamo venga reso strutturale, perchè al momento riguarda solo sei mesi, e anche implementato". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, sul dl lavoro approvato dal cdm.

Quindi, per Ferrara, "il sentiero intrapreso da governo è apprezzato ma dobbiamo vedere come agirà nei prossimi mesi il governo sul fronte degli investimenti", aggiunge.

E per Ferrara vanno bene anche gli interventi "per ammorbidire il dl dignità su contratti a termine", sottolinea. E il leader degli industriali calabresi sul "Pnrr" sottolinea che "va rimodulato e vanno sostenuti gli investimenti delle imprese, per fare crescere il Pil e produrre crescita economica".