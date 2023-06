Dl Lavoro, maggioranza va sotto in Commissione bilancio

A quanto si apprende in Commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sul dl Lavoro. La votazione sui nuovi emendamenti è infatti terminata 10 a 10.

A spiegare la situazione il senatore del Pd, Daniele Manca, che sottolinea "come ci sia una difficoltà oggettiva, sono andati in crisi su un provvedimento simbolo, il decreto lavoro, un fatto grave". "Non hanno avuto i numeri sui profili finanziari di tutti gli emendamenti del relatore", sottolinea il dem. "C'è un modo di procedere della maggioranza diviso, da dilettanti allo sbaraglio". "Così - avverte - compromettono le relazioni con l'opposizione, abbiamo fatto la discussione generale in aula su un provvedimento di cui non conosciamo l'esito".