Al via in Senato la discussione generale sul ddl di conversione in legge del dl per l'attuazione del Pnrr e delle politiche di coesione. Il testo, che arriva dalla Commissione Bilancio è stato licenziato il 5 aprile, con mandato ai relatori, il senatore Matteo Gelmetti (Fdi) e alla senatrice Elena Testor (Lega) a riferirne in Aula. Sul testo il voto dovrebbe arrivare domani, con il governo che non dovrebbe porre la questione di fiducia.