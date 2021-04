Dl Proroghe: patente, smart working, documenti, cosa c'è nella bozza

Dalle disposizioni in materia di lavoro agile alla proroga della validità dei documenti di identità, ma anche golden power e 'misure urgenti in materia di controlli radiometrici'. E' composta di 11 articoli la bozza del decreto legge proroghe, all'esame del Consiglio dei ministri. Il Cdm, che si aggiornerà nel pomeriggio per un nuovo passaggio sul Recovery plan, a quanto si apprende ha approvato il dl proroghe, confermando l'eliminazione dell'obbligo di smart working al 50%, dunque per un dipendente su due, nella Pubblica amministrazione. Lo riferiscono fonti di governo.

Documenti

Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e d'identità. La bozza del decreto legge proroghe prevede che il termine attualmente fissato al 30 aprile, già frutto di una norma che prorogava la validità di tutti i documenti, sia posticipato di altri 5 mesi al 30 settembre.

Smart working

Cade l'obbligo di ricorrere allo smart working al 50% nella Pubblica amministrazione, stando almeno alla bozza approdata in Cdm. Il testo del decreto non prevede più una quota per il lavoro da casa, ma che ogni realtà della P.A, organizzi il lavoro dei dipendenti assicurando che "l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza”.

Patente

Addio alla prova teorica, per ottenere la patente di guida, per le domande presentate a partire dal primo gennaio 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza. Mentre per chi ha fatto domanda l'anno scorso, il termine per eseguire l'esame è fissato alla fine di quest'anno. Questo quanto prevede la bozza.

Covid e carcere

Le misure "urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario" sono prorogate dal 30 aprile al 31 luglio, ovvero fino alla nuova scadenza prevista per lo stato di emergenza. E' quanto prevede la bozza del dl proroghe che il Consiglio dei ministri, in corso a Palazzo Chigi, sta esaminando.